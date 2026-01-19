ЦБ РФ может запретить изготовление предметов, похожих на банкноты и монеты

Банк России направил профильным министерствам и ведомствам предложение о запрете изготовления и сбыта предметов, похожих на банкноты и монеты ЦБ РФ, сообщает ТАСС .

В том числе может быть запрещено сходство по геометрическим размерам. Также может быть установлена административная ответственность за изготовление таких предметов.

«Предложения Банка России рассматриваются заинтересованными министерствами и ведомствами», — сообщается в материалах регулятора.

Такое решение может быть принято из-за участившихся случаев обмана, когда злоумышленники используют подобные банкноты. Особенно страдают незащищенные слои граждан, а также люди пожилого возраста.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.