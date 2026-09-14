ЦБ решил увеличить лимит переводов между компаниями через СБП

Максимальную сумму одного перевода между юридическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) могут увеличить: сейчас компании могут отправить друг другу не более 1 млн рублей за одну операцию. Об этом говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов» Банка России, сообщают РИА Новости .

ЦБ РФ рассматривает возможность увеличить действующий лимит на переводы между юрлицами через СБП. Сейчас максимальная сумма одной такой операции составляет 1 млн рублей. О планах регулятора говорится в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов».

При этом новый предельный размер перевода пока не установлен. В документе лишь указано, что планируется увеличить максимальную сумму B2B-перевода по СБП.

Система быстрых платежей используется не только для переводов граждан, но и для расчетов между компаниями. Увеличение лимита позволит проводить через СБП более крупные платежи, не разбивая их на несколько операций.

Для бизнеса это может означать более удобные расчеты с поставщиками и подрядчиками, особенно при сделках на суммы, превышающие установленный сейчас миллион рублей.

При этом речь идет пока именно о планах Банка России, а не о уже принятом изменении правил. Конкретную новую планку регулятор в опубликованном проекте не называет.

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