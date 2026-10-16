ЦБ разрывается: бизнес ждет снижения ставки, но рубль грозит инфляцией

Бизнес постоянно подает сигналы, что остро нуждается в снижении ключевой ставки — кредиты съедают прибыль, а новые проекты откладываются. Однако сдержать регулятора может рубль: доллар к концу года может уйти к 88–90, сообщил РИАМО эксперт НИУ ВШЭ Никита Лысенок.

Основной сценарий по ключевой ставке для эксперта — сохранение на уровне 14%, однако снижение на полпункта он не исключает. При этом главный акцент эксперт делает не на самом решении, а на том, что за ним стоит.

Инфляция в сентябре оказалась выше ожиданий — 0,35% за месяц, а после индексации тарифов ЖКУ годовая подбирается к 7%. Однако тарифы — это разовый скачок, и регулятор обычно смотрит сквозь него.

Куда важнее, по мнению эксперта, сигналы из реальной экономики. Индекс деловой активности в промышленности находится ниже 50, а новые заказы падают второй месяц подряд.

«Бизнесу снижение очень нужно, при нынешней стоимости кредитов проценты съедают прибыль, а новые проекты откладываются», — подчеркивает Лысенок.

Именно это, по его словам, и является главным аргументом в пользу смягчения политики. Однако сдержать ЦБ может другой фактор — рубль. Минфин резко нарастил покупки валюты, а после 28 октября закончится налоговый период.

«Если доллар к концу года уйдет к 88–90 рублям, это добавит инфляции в начале следующего года. Поэтому даже при снижении сигнал будет осторожным», — предупреждает эксперт.

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