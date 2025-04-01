ЦБ понизил курс доллара на 2 апреля

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на 2 апреля. Рубль укрепился к доллару и евро, следует из данных на сайте регулятора.

Курс американской валюты опустился с 85,4963 руб. до 84,8707 руб. Снижение составило 0,6256 руб.

Евро стал стоить 91,9643 руб. Днем ранее курс европейской валюты составлял 92,4276 руб.

Юань опустился с 11,7136 руб. до 11,6029 руб.

Между тем аналитик Александр Потавин заявил, что к концу года рубль может упасть до 105 за доллар. Согласно его прогнозу, юань подорожает до 13,3-13,7 руб.