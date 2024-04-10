ЦБ поддержал введение механизма «второй руки» для пожилых людей

ЦБ поддержал закон о механизме борьбы с мошенничеством в отношении пожилых

Банк России поддержал инициативу о вводе сервиса «второй руки». Этот механизм призван бороться с мошенничеством в отношении пожилых людей, сообщает РБК .

Суть механизма заключается в том, что люди в возрасте могут привлекать доверенное лицо для подтверждения банковских операций. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что чаще всего от действий мошенников страдают именно пожилые граждане. Доверенное лицо, которым могут назначить близкого человека, имеет право заблокировать подозрительный перевод.

«Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно», — отметила Набиуллина.

Также механизм «второй руки» может быть распространен на инвалидов и маломобильных граждан. Согласно рекомендациям ЦБ, к пожилым людям относятся женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов привел статистку по мошенническим операциям в РФ и дал рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников в интернете.