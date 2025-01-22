ЦБ опубликовал рекомендации для роста акционерной стоимости эмитентов

Центробанк обнародовал рекомендации по созданию стратегии повышения акционерной стоимости для кандидатов на IPO и эмитентов (юридических лиц, выпускающих ценные бумаги). Стратегия, как считают в ЦБ, призвана укрепить доверие инвесторов и должна включать в себя сведения о дивидендах, ценных бумагах и планах развития компании на 3-10 лет, сообщает « Царьград » со ссылкой на Банк России.

Рекомендации регулятора касаются потенциальных кандидатов на IPO и публичных эмитентов. Эмитентами могут быть органы исполнительной власти, местного самоуправления или компании.

В рекомендациях говорится о создании стратегии для увеличения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе, которую советуется составлять кратко и понятным языком.

Как считают в Центробанке, в такие стратегии следует включать данные о выпущенных и находящихся в обороте ценных бумагах, продуктах и услугах компании, рыночной капитализации, объявленных и выплаченных дивидендах за последние 3-5 лет, сфере деятельности организации, ее ключевых финансовых показателях и операционных результатах.

В Банке России добавили, что основным индикатором эффективности стратегии может быть совокупная доходность для акционеров, объединяющая доходность инвесторов от положительной переоценки акций и выплаты с дивидендов.