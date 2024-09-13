ЦБ: инфляция в России в 2024 году может превысить прогноз в 7%

Инфляционное давление в России по-прежнему остается высоким, в связи с этим годовая инфляция в стране может превысить июльский прогнозный диапазон в 6,5–7,0%, сообщает пресс-служба Центробанка РФ .

На фоне повышения ключевой ставки на 100 б. п. — до 19% — годовая инфляция, скорее всего, превысит прогнозируемую величину. В настоящее время внутренний спрос на товары и услуги значительно опережает предложение.

Специалисты Банка России считают, что для возобновления процесса дезинфляции нужно ужесточить денежно-кредитную политику. Инфляционные ожидания надо снизить, чтобы обеспечить им возвращение к цели 2025 года.

ЦБ РФ допускает, что на следующем заседании ключевая ставка будет повышена. В дальнейшем благодаря изменениям в ДКП годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% и будет находиться в районе 4%.