Сентябрь 2025 года может оказаться периодом волатильности для российского рубля, а одним из основных факторов, определяющих динамику курса, станет решение Центробанка о снижении ключевой ставки, сообщил РИАМО аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

По предварительным прогнозам, Банк России в сентябре будет готов снизить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 16%. Фактически это означает смену парадигмы денежно-кредитной политики и смещение акцента на поддержку экономического роста, сказал собеседник.

«Для рубля такое решение имеет двойственный эффект. С одной стороны, снижается доходность рублевых инструментов и может возрасти интерес к доллару США и китайскому юаню. С другой стороны, удешевление кредитов стимулирует потребительский и инвестиционный спрос, что в долгосрочной перспективе может положительно повлиять на экономику», — отметил аналитик.

На данный момент ключевая ставка составляет 18% годовых. Возможное решение о ее снижении до 16% в сентябре и возможное дальнейшее уменьшение до 15% к концу года отражает текущую ситуацию в экономике. Снижение ставок открывает возможности для бизнеса и населения: кредиты становятся дешевле, ипотека и корпоративное финансирование — доступнее. Однако для финансовых рынков это означает уменьшение доходности рублевых инструментов. В таких условиях можно предположить, что рубль окажется под давлением, а доллар получит определенное преимущество, высказал мнение Лоссан.

По его словам, на валютный рынок продолжат влиять и цены на нефть, и внешнеполитическая обстановка, и торговый баланс. Ослабление нефтяных котировок до диапазона 55–65 долларов за баррель приведет к снижению поступлений валютной выручки. Рост импорта в преддверии осени создаст дополнительный спрос на иностранную валюту.

В сентябре курс доллара, по оценке «Сравни», будет находиться в диапазоне 85–90 рублей. При неблагоприятных обстоятельствах возможны скачки до 95 рублей, спрогнозировал эксперт.

«Оптимистичный сценарий предполагает, что снижение ключевой ставки будет воспринято рынком как плановый шаг в рамках долгосрочной стратегии. Если цены на нефть удержатся выше 65 долларов за баррель, а геополитические риски немного ослабнут, рубль сможет оставаться вблизи отметки 85 рублей за доллар», — пояснил аналитик.

Базовый сценарий отражает наиболее вероятное развитие событий. Ключевая ставка снижается до 16%, при этом цены на нефть колеблются в районе 60 долларов за баррель, а импорт растет. В таких условиях рубль будет держаться в диапазоне до 88–90 рублей за доллар, считает специалист.

«Стрессовый сценарий может реализоваться в случае совпадения нескольких факторов: резкого падения цен на нефть ниже 55 долларов за баррель, усиления геополитической турбулентности и роста спроса на доллар на мировых рынках. В этом случае рубль может ослабнуть до 95 рублей за доллар и выше», — заключил Лоссан.