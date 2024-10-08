Ликсутов: три спортобъекта появится в Москве по программе поддержки инвесторов

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил инвесторам льготные инвесткредиты на строительство спортивных комплексов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа льготного инвесткредитования действует с 2022 года. Фонд компенсирует промышленным предприятиям часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам. В рамках программы такие компании могут получить до 3 млрд рублей под 3% годовых на срок до 3 лет.

«В июле по решению мэра Москвы Сергея Собянина действие программы льготного инвесткредитования было расширено на инвесторов, которые развивают городскую спортивную инфраструктуру. Застройщики могут получить до 500 млн рублей под 3% годовых на срок до 3 лет. Сегодня в рамках этой программы готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс, также ведется строительство еще двух объектов — хоккейной арены и крытой спортплощадки с искусственным льдом», — уточнил Ликсутов.

Получить финансовую поддержку могут компании, которые строят футбольные поля, крытые катки, манежи, теннисные корты, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальными спортивными залами и другие объекты для занятий спортом и физической культурой.

«С начала действия программы инвесторы привлекли свыше 700 млн рублей на реализацию трех новых проектов в сфере спорта. Планируется, что до 2030 года благодаря этой мере поддержки в столице появится до 300 спортивных объектов», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Так, в Олонецком проезде (вл. 5/1А) планируется к открытию многофункциональный спортивный комплекс. В нем есть ледовое и футбольное поля, четыре крытых теннисных и один открытый корт с грунтовым покрытием. Площадь комплекса — 8 тыс. кв. м. Для этого проекта было привлечено более 180 млн рублей.

Этот же инвестор построит крытую хоккейную арену площадью 4,5 тыс. кв. м по адресу: Балаклавский проспект, д. 33. В ней расположатся две ледовые арены, тренажерный зал, зал хореографии. Для реализации этого проекта благодаря фонду инвестор привлек 280 млн рублей.

Фонд также поддержал строительство крытой спортивной площадки с искусственным льдом, которая появится по адресу: ул. Крымский Вал, д. 9. Компания-застройщик привлекла почти 300 млн рублей.

Чтобы получить средства по льготной ставке, следует заключить кредитный договор, а затем обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки подписывается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее на счет компании в банке перечисляется необходимая сумма.

Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте фонда.