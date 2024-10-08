Три подмосковные ОЭЗ расширят свои границы

В Подмосковье планируется расширение трех особых экономических зон, расположенных в Дубне, Фрязино и Ступино, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«ОЭЗ «Дубна» планируется увеличить на 56,5 га, а ОЭЗ «Ступино Квадрат» — на 182,6 га. Ряд инвесторов уже заявили о планах реализовать проекты после расширения этих площадок. Суммарно это 8 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций порядка 14 млрд рублей. В результате компании планируют создать более 800 рабочих мест», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В результате расширения общая площадь ОЭЗ «Дубна» составит 335,2 га, ОЭЗ «Ступино Квадрат» — 614 га. Зампред отметила, что в числе инвесторов, намеренных реализовать проекты на новых площадях ОЭЗ, — не только действующие резиденты, которые смогут расширить производство, а также новые компании.

В Минэкономразвития РФ подано две заявки на расширение ОЭЗ в Дубне и Ступино. На данный момент ведется работа по их согласованию на федеральном уровне.

По словам Екатерины Зиновьевой, на 8,6 га планируют увеличить ОЭЗ «Исток», расположенную в г. о. Фрязино. Заявка по расширению этой территории находится на согласовании в областном правительстве. В результате расширения ОЭЗ «Исток» может быть увеличена до 71,3 га.

Подобрать локацию для размещения бизнеса в Подмосковье, в том числе в ОЭЗ, можно на инвестиционной карте Московской области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.