Три четверти американцев ждут повышения цен в США на фоне новых пошлин

По результатам опроса, проведенного телеканалом CBS News в партнерстве с организацией YouGov, стало известно, что 75% американцев готовятся к увеличению цен в США в ближайшем будущем после введения новых импортных пошлин президентом Дональдом Трампом, пишет РИА Новости .

Больше половины американцев, поучаствовавших в опросе, — 75% — уверены, что скоро все в США подорожает. И только 20% опрошенных считают, что ничего не изменится, а 5% прогнозируют, наоборот, снижение цен. В отношении долгосрочных перспектив 48% участников исследования ожидают роста стоимости товаров в США.

В опросе, который проводился с 8 по 11 апреля, участвовали только совершеннолетние американцы. В общей сложности на вопросы исследователей согласились ответить 2 410 человек.

Результаты показали, что относительно торговой политики президента мнение людей разделилось: 58% американцев высказались против нее, в то время как остальные 42% поддержали действия Трампа. Специалисты допустили погрешность в результатах опроса в количестве 2,4 процентных пункта.