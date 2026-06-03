Тренеры водных программ зарабатывают летом до 250 тыс рублей

Летом 2026 года самые высокие сезонные доходы в России получают тренеры, аниматоры и спасатели — до 250 тысяч рублей в месяц, сообщает MIR24.TV .

По данным сервисов по поиску работы, в числе лидеров по доходам — тренеры водных программ, инструкторы по серфингу, аниматоры, вожатые и спасатели. Директор отраслевого исследовательского центра Фонда поддержки НКО Дмитрий Плынов рассказал, что в отдельных регионах тренеры зарабатывают 200–250 тысяч рублей в месяц, аниматоры — 150–160 тысяч, инструкторы — до 150 тысяч, спасатели и вожатые — 80–120 тысяч при плотном графике.

«Если резюмировать, то в летний сезон больше всего зарабатывают те, кто готов совмещать высокую нагрузку, сменный график, проживание на выезде и работу „на людях“: тренеры, аниматоры, инструкторы, спасатели, вожатые, а также квалифицированные рабочие и водители», — пояснил Дмитрий Плынов.

Профессор Финансового университета Надежда Капустина отметила, что сотрудники проката спортивного и пляжного инвентаря в среднем получают около 90 тысяч рублей. В туризме доход формируется из ставки, чаевых и премий.

«Одной из наиболее прибыльных сезонных вакансий в 2026 году стали тренеры водных программ в курортных городах страны: в некоторых проектах зарплаты доходят до 250 тысяч рублей в месяц», — рассказала Лариса Микаллеф.

Эксперты добавили, что летом растет спрос на работников агропрома, общепита, прокатов, логистики и онлайн-проектов. Высокие ставки связаны с коротким сезоном и дефицитом кадров.

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