Тренеры РЦК Подмосковья прошли обучение в ФЦК в Москве

Тренеры Регионального центра компетенций Московской области прошли обучение в Федеральном центре компетенций в Москве и получили программы для работы с социальной сферой. Специалисты изучили инструменты бережливого производства и методы повышения эффективности процессов, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Сотрудники РЦК Московской области освоили методики внедрения инструментов бережливого производства в социальных организациях. В программу вошли основы бережливых технологий для социальной сферы, система организации рабочего места 5С, направленная на повышение эффективности и безопасности, а также картирование процессов и методика решения проблем.

Полученные знания и инструменты позволят тренерам центра эффективнее сопровождать региональные проекты по повышению производительности труда. РЦК МО оказывает поддержку предприятиям в оптимизации процессов без дополнительных затрат и помогает улучшать ключевые производственные показатели.

Работа ведется в рамках федерального проекта «Производительность труда», который входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Подать заявку на участие можно через ИТ-платформу Производительность.рф. Дополнительная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.