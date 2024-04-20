Трейдер Шарипов представил торговую стратегию для биткоина после халвинга

Профессиональный криптотрейдер на TradingView Ильяс Шарипов предложил собственную стратегию торговли по биткоину после проведенного в субботу халвинга (объем выпуска цифровой валюты снизился в два раза), сообщает РБК .

Он отметил, что сам халвинг не влияет на стоимость биткоина в моменте, но при этом он дает хорошую волну роста цены после, на фоне уменьшения в два раза награды майнеров за добытый блок транзакций.

Как считает трейдер, если в ближайшее курс цифровой валюты будет удержан в районе 62 тыс. долларов, то он может подняться до 66 тыс. долларов и при закреплении показатель поведут на верхнюю границу — 70-72 тыс. долларов.

Если при повторном уходе ниже 60 тыс. долларов и закреплении, он может уменьшится на следующую зону поддержки, которая находится в районе 50-52 тыс. долларов.

«Локально биткоин можно откупать на фигурах продолжения тренда с целью обновить максимумы выше 74 тыс. долларов, но далее рекомендую сократить позиции, так как многие уверуют в рост и как раз тогда их могут хорошо прокатить вниз», — уточнил Шарипов.

Он также посоветовал для спотовых и инвестпокупок смотреть ниже 60 тыс. долларов, вплоть до 50 тыс. долларов.