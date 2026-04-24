Тратим меньше, носим дольше: как бюджетно собрать детский гардероб на сезон

Пока ребенок растет, его гардероб неизбежно требует регулярного обновления. Постоянная покупка вещей может требовать существенных расходов для родителей. Главный дизайнер бренда технологичной детской одежды Lassie Алена Лисичкина рассказала РИАМО, как собрать сезонный гардероб для ребенка без удара по бюджету.

По словам Алены Лисичкиной, один из самых простых и эффективных способов сэкономить — составить капсульный гардероб. Когда вещи легко комбинируются между собой, нет необходимости в большом количестве одежды. Такой подход помогает избежать ситуации, когда шкаф переполнен, а носить нечего.

Для того чтобы собрать капсульный гардероб, стоит сначала выбрать несколько базовых вещей. Удобные джинсы универсального цвета, комплект из белой и черной футболок, теплый свитшот или худи на молнии станут основой гардероба. После покупки основной одежды можно добавить в гардероб несколько акцентных вещей с ярким принтом, главное правило — чтобы их доля составляла не более 20% гардероба. При сборе сезонной капсулы важно еще учитывать и погодные условия. Вместо того чтобы покупать отдельные комплекты под каждую температуру, можно комбинировать слои: базовый — обычно это футболка или лонгслив, утепляющий — в виде свитшота или кардигана — и защитный — например, ветровка или куртка.

«Отдельного внимания заслуживает вопрос размеров. Желание купить одежду „на вырост“ понятно, но на практике это не всегда оправдано. Слишком большая одежда неудобна, а иногда так и остается неношеной. Сегодня на рынке есть модели с заложенным запасом роста (с возможностью регулировки размера): они служат на несколько сезонов дольше, при этом остаются удобными для детей», — пояснила эксперт.

Важно учитывать и образ жизни ребенка. Для активных детей, которые проводят много времени на улице, повседневная одежда должна быть удобной и не сковывать движения. Образы на «каждый день» следует выбирать из качественных, износостойких материалов с простым уходом. Распространенная ошибка, ведущая к лишним тратам, — покупка вещей для «особых случаев» в ущерб практичным на каждый день.

«Ключевой фактор экономии — это не только цена, но и срок службы одежды. Износостойкие материалы и продуманный крой выдерживают множество стирок, активные прогулки и переменчивую погоду», — отметила Лисичкина.

