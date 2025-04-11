Трассу к месторождению лития в Мурманской области планируют строить по концессии
Разработчик Колмозерского месторождения «Полярный литий» (совместное предприятие «Росатома» и «Норильского никеля») консультируется по использованию механизма дальневосточной концессии для строительства дороги стоимостью 40 млрд рублей, сообщает РБК.
Как отметили источники издания, такой инструмент позволит снизить расходы инвестора на разработку месторождения.
Этот проект может стать первым в РФ примером использования дальневосточной концессии в строительстве автотрассы к крупному месторождению.
Скорее всего, концессионером в данном проекте может стать дорожно-строительная компания «Автобан». По информации источника, компания вела переговоры об участии с «Полярным литием» и Минвостокразвития. А банк, который может дать средства на строительство, еще не определен.
Колмозерское месторождение лития — крупнейшее в стране. Там содержится 24,2% балансовых запасов металла в РФ. Лицензию на разработку месторождения получило ООО «Полярный литий» в 2023 году. Инвестиции в него могут составить 91 млрд рублей, дисконтированный срок окупаемости — 21,5 года.