Трассу к месторождению лития в Мурманской области планируют строить по концессии

Разработчик Колмозерского месторождения «Полярный литий» (совместное предприятие «Росатома» и «Норильского никеля») консультируется по использованию механизма дальневосточной концессии для строительства дороги стоимостью 40 млрд рублей, сообщает РБК .

Как отметили источники издания, такой инструмент позволит снизить расходы инвестора на разработку месторождения.

Этот проект может стать первым в РФ примером использования дальневосточной концессии в строительстве автотрассы к крупному месторождению.

Скорее всего, концессионером в данном проекте может стать дорожно-строительная компания «Автобан». По информации источника, компания вела переговоры об участии с «Полярным литием» и Минвостокразвития. А банк, который может дать средства на строительство, еще не определен.

Колмозерское месторождение лития — крупнейшее в стране. Там содержится 24,2% балансовых запасов металла в РФ. Лицензию на разработку месторождения получило ООО «Полярный литий» в 2023 году. Инвестиции в него могут составить 91 млрд рублей, дисконтированный срок окупаемости — 21,5 года.