Транспорт и IT: сенатор назвал перспективы сотрудничества РФ и Казахстана

Сенатор РФ Олег Голов на форуме «Россия — Казахстан» в Уфе назвал основные перспективные сферы сотрудничества между РФ и Казахстаном: производство сельхозпродукции, транспортно-логистическое направление, энергетическая сфера и IT-технологии, сообщает «ФедералПресс» .

«На панельной сессии как раз обсуждали транспортно-логистические направления. Они динамично развиваются, в ближайшие пять-десять лет они станут важными направлениями», — сказал сенатор.

По его словам, сегодня Казахстан и Россия успешно и тесно сотрудничают на транспортном коридоре «Север-Юг», а в ближайшие годы будет активно развиваться диалог по искусственному интеллекту и IT-технологиям.

Ряд продуктов можно и нужно интегрировать между странами: это позволит сократить время логистических и транзакционных издержек, также подчеркнул Голов.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров на том же форуме заявил, что у региона особые отношения с Казахстаном.