Трансформация M&A: эксперты обсудили изменения на российском рынке слияния и поглощения

Состояние рынка M&A в России обсудили на деловом мероприятии Сбера, посвященном сделкам слияния и поглощения. Представители компаний-участников рынка M&A, стратегические консультанты, а также ведущие аналитики и инвестиционные банкиры Сбера обменялись лучшими практиками структурирования и финансирования сделок, обсудили важность и необходимость процедуры due diligence, специфику выстраивания отношений между участниками сделки, в том числе финансовыми институтами, и рассмотрели основные тенденции рынка M&A в 2024 году.

«В настоящее время практически все сделки M&A в России реализуются с привлечением кредитного плеча. В связи с этим согласование условий банковского финансирования — один из основополагающих вопросов в процессе сделки. Среднерусский банк Сбербанка является заметным участником рынка M&A. У нас сформирован центр компетенций, который занимается структурированием и финансированием M&A-проектов. За 2023 год Среднерусский банк Сбербанка, который работает с клиентами Московской области и девяти ближайших регионов, рассмотрел 30 сделок совокупным объемом 270 млрд рублей, из которых 126 млрд рублей были выданы. Мы считаем, что в 2024 году фокус на сделки M&A сохранится — мы наблюдаем эту тенденцию по объему сделок, которые находятся в работе, — Среднерусский банк Сбербанка рассматривает сейчас около 40 сделок M&A на сумму свыше 180 млрд рублей», — сказал вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Увеличению M&A-активности российских бизнесменов способствовал уход ряда нерезидентов с рынка РФ, которые продавали активы с дисконтом к рыночной стоимости. При этом эксперты считают, что в дальнейшем сделки с нерезидентами сократятся и будут менее публичными.

Большое внимание в обсуждении уделили теме интеграции компаний после их приобретения. Опыт участников показывает, что наибольший синергетический эффект достигается за счет роста объемов бизнеса, а не в результате сокращения издержек. Поэтому уже на этапе структурирования сделки необходимо иметь конкретный план по развитию компании после закрытия сделки.