Трамп пробыл в Bloomberg Billionaires Index всего неделю

Экс-президент США Дональд Трамп, вошедший в марте в Bloomberg Billionaires Index, был исключен оттуда через неделю, сообщает РБК .

Он попал в данный рейтинг в конце марта. Это произошло впервые за 77 лет жизни бизнесмена, хотя миллиардером он стал в 35 лет. Bloomberg Billionaires Index оценило его состояние в 6,5 млрд долларов.

На сегодняшний день Трамп может потерять большую часть своих средств. Так, суд Нью-Йорка признал предпринимателя виновным по делу о мошенничестве, он должен выплатить назначенный штраф в несколько сотен миллионов долларов. Также миллиардеру грозит конфискация объектов недвижимости.

Кроме того, некоторые принадлежащие Трампу компании объявили о своем банкротстве.