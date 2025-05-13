Трамп хочет перехватить стратегическую инициативу на Ближнем Востоке у КНР и РФ

Главная цель поездки президента США Дональда Трампа по странам Персидского залива, которая запланирована с 13 по 16 мая, — восстановление утраченных за последние годы экономических позиций США в регионе и перехват стратегической инициативы, заявил РИАМО ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

В Вашингтоне видят, как Россия наращивает контакты с ключевыми игроками — Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, — и это вызывает очевидную тревогу, считает он.

«Трамп рассчитывает вернуть доверие через инвестиционные сделки, военно-техническое сотрудничество и проекты в сфере энергетики. Но достичь этого будет непросто: за годы многовекторной политики страны Персидского залива научились лавировать между интересами разных центров силы, и Вашингтону придётся предложить что-то действительно весомое, чтобы потеснить РФ и Китай», — отмечает Расторгуев.

В каждой из трёх стран поездка будет иметь особую повестку. В Саудовской Аравии приоритетом станет энергетика и ВПК — США надеются усилить поставки технологий и закрепиться в рамках будущих нефтегазовых проектов. В ОАЭ акцент — на инвестиционном сотрудничестве, в том числе в высокотехнологичных и финтех-секторах. Катар интересен в первую очередь как крупнейший поставщик СПГ — Вашингтон будет пытаться связать его с американскими интересами в Европе и Азии, полагает аналитик.