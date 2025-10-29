Товары под брендом «Сделано в Москве» представят на неделе интерьера и дизайна

На VII Московской неделе интерьера и дизайна будет работать стенд проекта «Сделано в Москве». Его участники смогут разместить там свою продукцию, сообщила заместитель мэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Прием заявок проходит до 10 ноября. Само мероприятие состоится на ВДНХ с 11 по 14 декабря.

«Стенд „Сделано в Москве“ по традиции займет центральное место в экспозиции. Его площадь составит 150 кв. м. Здесь разместят мебель, предметы декора, светильники, посуду и другие товары столичного производства, проведут мастер-классы и деловые встречи», — заявила Сергунина.

Резидентов программы приглашают подать заявку на участие. Экспертной комиссией будет отобрано около 50 брендов. Они, помимо размещения на стенде, смогут рассчитывать еще и на рекламное сопровождение.

У остальных участников, в том числе столичных компаний, будет возможность показать свои товары на индивидуальных стендах и в общих зонах. Площадка будет разделена на 4 тематические секции, посвященных решениям для дома, офиса, городских пространств и мест общественного отдыха — гостиниц, ресторанов, игровых центров.

Московскую неделю интерьера и дизайна проводят 2 раза в год. В ней участвуют производители мебели, декора, текстиля и товаров для ремонта из РФ и других стран. Весной мероприятие объединило 1,2 тыс. представителей отрасли, где более 50% — предприятия мегаполиса. Событие посетило свыше 84 тыс. человек.

