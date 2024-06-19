Товарооборот России и Грузии в 2024 году снизился на 5,3%

В докладе грузинской Национальной службы статистики говорится, что товарооборот России и Грузии снизился на 5,3% по итогам первых пяти месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Сейчас он составляет 1,003 млрд долларов.

Российский экспорт занимает большую часть в торговых отношениях между странами. В январе–мае РФ отправила в Грузию продукцию на более чем 730 млн долларов. Грузинский экспорт оценивают в более 273 млн долларов за этот же период времени.

Доходы российских поставщиков от продажи товаров Грузии упали на 6,2% в годовом выражении. При этом выручка грузинских экспортеров сократилась только на 2,9%.

Россия заняла третье место среди крупнейших рынков сбыта грузинской продукции, уступив Киргизии и Казахстану.

Схожая динамика была и в первом квартале 2024 года. По итогам января-марта объемы двусторонней торговли упали на 7% в годовом выражении, опустившись до отметки почти в 620 млн долларов. Несмотря на спад, Россия сохранила за собой статус второго крупнейшего торгового партнера Грузии.