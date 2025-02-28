Торговый сбор может привести к сокращению вендинга в Москве

Торговый сбор создает дополнительную финансовую нагрузку для 70% вендинга (торговля с помощью автоматизированных систем), действующего в Москве. Такая ситуация может привести к сокращению данного вида торговли, заявил РИАМО президент союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.

Эксперт отметил, что законодательство предусматривает снижение налоговых отчислений на сумму торгового сбора. Но для этого налоговая база, то есть выручка, получаемая от одного автомата, должна превышать 60 тысяч рублей в месяц. Тогда сумма налога будет соразмерна торговому сбору. После его оплаты предприниматель освобождается от обязанностей заплатить налог.

«Но при средней выручке в 30–35 тысяч рублей, которая отмечается у подавляющего числа вендоров, сумма, которую предприниматель обязан будет перечислить в городской бюджет, существенно вырастет. Особенно это касается социально значимых объектов — библиотек, спортивных секций, поликлиник, где услуги вендинга особенно востребованы», — рассказал Нестеренко.

По прогнозам союза операторов торговых автоматов, это неминуемо приведет к сокращению в 1,5-2 раза данного вида торговли.