Торговый провал США: дефицит под $1 трлн и удар по доллару из-за тарифов

Торговый дефицит США в 2025 году составил 901,5 млрд долларов, что соответствует стабильному уровню 0,9–1 трлн долларов за последние пять лет. Декабрьский показатель достиг 70,3 млрд долларов из-за снижения экспорта на 3,6% (фармацевтика, нефть, потребительские товары) и роста импорта на 5% (оборудование для дата-центров). Данные за январь 2026 года указывают на сохранение тенденции без признаков сокращения разрыва, сообщил РИАМО заместитель председателя правления ПАО «РосДорБанк» Анатолий Вожов.

Основная причина волатильности — непоследовательная тарифная политика администрации президента Штатов Дональда Трампа, подчеркнул эксперт. Пошлины на импорт из различных стран вводились, отменялись или пересматривались, что нарушало логистику и ценообразование. Китай сократил прямой экспорт в США на 30% (дефицит 202 млрд долларов), а экспорт США в Китай — на 26%; товары перенаправлялись через страны Азии для реэкспорта. Аналогичные изменения отмечены с ЕС (219 млрд долларов дефицита) и Мексикой (197 млрд долларов).

Решение Верховного суда от 20 февраля 2026 года признало ряд тарифов незаконными, что потребует пересмотра завершенных сделок. Стратегия снижения зависимости от импорта не привела к желаемому эффекту: средние ставки тарифов достигли уровня, не виданного со времен Великой депрессии, но дефицит товаров вырос до 1,24 трлн долларов.

Отрасли пострадали в разной степени, отметил банкир. Производство оборудования и медтехники столкнулось с ростом цен на комплектующие из Китая. Строительство отметило задержки поставок сырья. Сектор ремонта и обслуживания оборудования, включая авторемонт, испытал дефицит запчастей. Добыча нефти и руды столкнулась с нарушениями сырьевых цепочек.

​«Дедолларизация может усилиться: снижение роли доллара в расчетах приведет к ослаблению его курса, росту стоимости импорта и оттоку инвестиций. Это создаст риски инфляции и дальнейшего расширения дефицита, подрывая позиции США в глобальной торговле», — заключил Вожов.

