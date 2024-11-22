Торговая сеть Подмосковья приняла на работу 12 роботов-погрузчиков

Интеграция современной техники и решений повышает эффективность рабочих процессов как на крупных производственных предприятиях, так и в других сферах, включая торговлю. Так, в торговой сети «Пятерочка» вышли на смену первые роботы-погрузчики, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Они могут упаковывать, сортировать и перемещать грузы весом до одной тонны непосредственно в зону погрузки. Это позволяет сотрудникам не только экономить время, но и обрабатывать больше заказов.

Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в региональном распределительном центре торговой сети уже задействовано 12 таких машин. Новые технологии способствуют оптимизации всей цепочки поставок, сокращению расходов и повышению качества обслуживания магазинов. Планируется, что количество роботов-погрузчиков будет увеличено до 67 единиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.