Толмачев назвал локальную идентичность осознанным выбором покупателей

В России окрепло поколение брендов и потребителей, осознанно выбирающих локальную идентичность. Так считает директор Школы креативной экономики Санкт-Петербургского госуниверситета Данил Толмачев, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

28 октября в Петербурге стартовали Дни креативной экономики. Минэкономразвития организовало форум при поддержке Совета Федерации, Агентства стратегических инициатив и бизнеса.

По словам Толмачева, культурный код города все чаще выражается в требовательности к деталям и качеству, а не в узнаваемых образах. Петербург теперь ассоциируется не только с наследием, но и с образованием и технологиями.

Эксперт считает, что местного покупателя прежде всего интересует качество вещи, а туриста — память о поездке. Культурный код должен стать частью смысла продукта, а не декорацией.

«Если бренд рассчитывает только на эмоцию про город, он работает на туристов», — подчеркнул Толмачев.

Интеграция культурных кодов в промышленную продукцию, по его оценке, требует лет и участия крупных компаний. Предприниматели стали осторожнее из-за роста конкуренции и издержек. При этом отрасли не хватает не авторов идей, а продюсеров и руководителей проектов, способных превратить замысел в бизнес.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.