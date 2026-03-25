Только 7% такси в России соответствуют закону о локализации

После вступления в силу закона о локализации автомобилей лишь 7% такси соответствуют новым требованиям. Это может привести к росту тарифов, сообщает АБН24 .

С 1 марта начал действовать закон, устанавливающий минимальный уровень локализации автомобилей для работы в такси. Сейчас этим требованиям отвечает только 7% машин в действующих таксопарках.

Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус отметил, что отрасль столкнулась с рядом трудностей при переходе на локализованные модели.

«Отсутствие ресурсов на обновление парка, высокие ставки по лизингу, отсутствие мер господдержки, высокая цена автомобилей, крайне сложные и противоречивые законодательные требования к деятельности такси», — перечислил Станислав Швагерус.

Эксперт подчеркнул, что дефицита машин на рынке нет, однако экономическая ситуация не позволяет рассчитывать на снижение издержек.

«Дефицита машин в такси нет, но стоимость поездки будет расти, поскольку общая экономическая ситуация не предусматривает условий для снижения цен на расходные составляющие услуги такси», — добавил он.

По его словам, рост затрат на содержание автопарка неизбежно скажется на тарифах, особенно в небольших городах с низкой конкуренцией. В Москве и Санкт-Петербурге обновление парка идет быстрее, тогда как в ряде регионов доля локализованных машин не превышает 3–5%, а местами они практически отсутствуют.

