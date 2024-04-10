Экономист Толкачев: Центробанк оставит ключевую ставку в апреле без изменений

Самый ожидаемый сценарий в апреле – это сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, хотя есть и небольшая вероятность ее повышения, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

10 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, выступая в Госдуме с годовым отчетом о деятельности регулятора, что Банк России начнет снижать ключевую ставку после того, как замедление инфляции наберет нужную скорость.

«Вероятность повышения ключевой ставки в 2024 году достаточно высока, поскольку инфляция в годовом выражении отнюдь не уменьшилась, а, наоборот, выросла. А в принятии решения по изменению или сохранению учетной ставки на прежнем уровне Центробанк ориентируется главным образом именно на этот показатель», – отметил экономист.

Толкачев добавил, что в настоящее время объективных условий для снижения ключевой ставки нет, а набор аргументов для ее повышения – есть.