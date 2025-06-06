Токари, бетонщики и сварщики стали лидерами по доходам весной в Нижнем Новгороде

Средняя предлагаемая зарплата в Нижнем Новгороде весной 2025 года составила 75 863 руб. Такие данные привели эксперты «Авито Работы» на конференции в Казани 4–5 июня, сообщает pravda-nn.ru .

По сравнению с весной прошлого года количество вакансий в Нижнем Новгороде увеличилось на 4%, а активность соискателей — на 21%. Средняя зарплата выросла на 9% и достигла 75 863 руб. Наиболее высокие доходы фиксируются в строительстве и автосервисе.

Самую высокую зарплату — 167 325 руб. в месяц — предлагают токарям, что на 44% выше прошлогоднего уровня. Бетонщики занимают второе место с доходом в 142 тысячи, на третьем — сварщики со 118 411 руб. в месяц.

По данным «Авито Работы», более половины жителей ПФО довольны текущей работой, однако треть все же планирует найти подработку в 2025 году, а 17% — сменить сферу или повысить квалификацию ради более высокой зарплаты.

Работодатели все чаще стремятся удержать сотрудников: индексируют зарплаты, предлагают соцпакеты и обучение. Доля вакансий с ДМС в первом квартале 2025 года составила 20%, с обучением — 17%. Также растет число предложений с гибким графиком — их стало на 22% больше за год.

Как отмечают эксперты, для соискателей важны не только деньги (53% ставят зарплату на первое место), но и удобный график (43%), баланс между работой и личной жизнью (34%), условия труда (33%) и возможности профессионального роста (30%).

HR-специалисты, по словам представителей «Авито Работы», все чаще действуют как маркетологи: изучают потребности кандидатов и подстраивают под них предложения компаний.