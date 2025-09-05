Титов рассказал о библейском происхождении винограда для вина в России

Библейское происхождение российского винограда делает вино из РФ наиболее привлекательным во всех странах мира. Об этом говорится в одной из легенд, рассказал член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов, сообщает РИА Новости .

Согласно Библии, во время Потопа Ной взял в ковчег животных и разные растения, среди которых была виноградная лоза. Он посадил ее на Кавказе. Там и появились российские автохтоны — конкретные сорта винограда, которые растут только в этой местности.

Ими являются «пухляковский», «красностоп золотовский» и «сибирьковый». Они произрастают только на юге РФ.

Вино из этих сортов пользуется популярностью за границей. В мире отечественный алкогольный напиток стараются продвигать как бренд.