Темпы роста цен на АЗС в Москве остаются значительными

На столичных автозаправочных станциях продолжает дорожать топливо. При это особенно заметно увеличение стоимости дизельного топлива, сообщает пресс-служба Московской топливной ассоциации (МТА).

За прошедшую неделю средняя цена бензина на московских АЗС составила 72,18 рубля за литр (+38 копеек). Средние цены на бензин марок 92 и 95 выросли на 27 копеек и теперь составляют 60,67 рублей и 66,92 рублей за литр соответственно.

Рост розничных цен на топливо отражает аналогичную тенденцию на биржевом рынке: в данный момент стоимость бензина и дизельного топлива на Петербургской бирже достигла рекордных отметок.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий до мая следующего года акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на НПЗ.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.