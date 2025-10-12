сегодня в 15:49

Путин до мая отменил акцизы на дизельное топливо

Российский президент Владимир Путин подписал указ, отменяющий до мая следующего года акцизы на дизельное топливо, произведенное путем смешения с авиакеросином не только на НПЗ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, дизельное топливо, полученное путем смешивания дизельного топлива, авиакеросина и других компонентов, не считается подакцизным товаром. Правило применяется в случае, если топливо произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, осуществляющего переработку нефтяного сырья.

С помощью такого метода смешивания обычно получают зимнее дизельное топливо.

Действие указа продлится с 1 октября 2025 года по 1 мая следующего года.

Ранее вице-премьер Александр Новак провел совещания по ситуации с топливом на внутреннем рынке. В рамках исполнения поручений вице-премьера была разработана модель мониторинга цен на бензин, основанная на потребительской активности.

