«Технополис Москва» занял 1 место в рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России

На Международном форуме особых экономических зон — 2025 подвели итоги III рейтинга устойчивого развития ОЭЗ России. Первое место заняла ОЭЗ технико-внедренческого типа «Технополис Москва», сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ) при поддержке Минэкономразвития России подготовила третий рейтинг устойчивого развития ОЭЗ страны. Эксперты оценивают управляющие компании территорий особых экономических зон на предмет внедрения принципов устойчивого развития, которые включают в себя экологические инициативы, уровень социальных стандартов и прозрачность управления бизнесом. Первое место в рейтинге заняла ОЭЗ «Технополис Москва».

«ОЭЗ „Технополис Москва“ — драйвер столичной высокотехнологичной промышленности. Мы уделяем особое внимание улучшению экологии и совершенствованию практик устойчивого развития. В столичной особой экономической зоне создаем новые высокооплачиваемые рабочие места, внедряем энергосберегающие технологии, а также развиваем социальную и рекреационную инфраструктуру. Лидерство в рейтинге устойчивого развития ОЭЗ России отражает успешность и эффективность мер правительства Москвы по развитию промышленного производства, человеческого капитала и экологии», — уточнил Ликсутов.

ОЭЗ «Технополис Москва» проводит активную работу по совершенствованию практик устойчивого развития. Ее предприятия внедряют технологии повторного использования отходов и их утилизации, оптимизируют потребление энергетических и водных ресурсов, а также повышают производительность труда. Также на производственных площадках организованы пространства для сбора отходов и их передачи для дальнейшей переработки.

С целью дальнейшего продвижения повестки устойчивого развития между ОЭЗ «Технополис Москва» и АНО «Общественный капитал» было подписано соглашение, в соответствии с которым столичная ОЭЗ получила статус амбассадора стандарта общественного капитала бизнеса.