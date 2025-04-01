«ТЕХНОНИКОЛЬ» модернизирует склад на заводе в Серпухове с помощью виртуальной реальности

На «Заводе ТЕХНО» в Серпухове, выпускающем минеральную вату на основе стекловолокна, стартовал проект модернизации и расширения склада. Для этого будет использован цифровой двойник — виртуальная модель логистического комплекса. Ее создание требует на 80% меньше ресурсов, чем реализация физических изменений. Такой метод позволит увеличить производительность труда на складе на 60% и сократит издержки. Разработать цифровую модель планируется к июню 2025 года. Инвестиции «ТЕХНОНИКОЛЬ» составят около 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

По словам директора «Завода ТЕХНО» в Серпухове Алексея Артамонова, территория склада готовой продукции будет расширена почти на 5 га.

«После вхождения в структуру «ТЕХНОНИКОЛЬ» наше предприятие наращивает объем производства и организует выпуск новых материалов. Это требует увеличения складских площадей, а также модернизации и оптимизации работы уже существующих», — отметил он.

В начале июня 2025 года на заводе создадут цифровую модель склада готовой продукции. Она позволит разработать и протестировать несколько вариантов изменений, оценить эффективность каждого из них, а затем выбрать для внедрения лучший.

Ожидается, что после завершения проекта производительность труда на складе готовой продукции в Серпухове вырастет на 60%, а его пропускная способность увеличится на 25%. Сроки обработки логистических операций сократятся на 35%, операционные расходы — на 15%, а риски ошибочных решений — на 75%. Время нахождения транспорта на площадке уменьшится до 60 мин.

«Мы уже приступили к оцифровке существующих складских объектов и созданию их имитационной модели. Благодаря ей мы сможем провести эксперименты в виртуальной реальности и прогнозировать развитие разных сценариев. Таким образом мы оценим перспективы наших планов еще до их реализации, а это значительно снизит затраты на проект», — прокомментировал Алексей Артамонов.

С помощью цифрового двойника на «Заводе ТЕХНО» в Серпухове разработают оптимальную топологию склада и наиболее эффективное размещение основных объектов, а также маршруты для транспорта по территории и ее максимальную пропускную способность. Будет создан план нанесения разметки, определены размеры ячеек, места установки эстакад, расположение и количество зон погрузки и выписки документов. Кроме того, на предприятии рассмотрят возможность разделения потоков: для разных видов продукции организуют отдельные склады, места для их погрузки и схемы движения фур. Затем проект перенесут на существующую площадку.

Завод по выпуску минеральной ваты на основе стекловолокна в подмосковном Серпухове вошел в состав «ТЕХНОНИКОЛЬ» в 2023 году после покупки компанией активов «Урса Евразия». В 2024 здесь стартовала программа масштабной реконструкции, направленная на увеличение производства, повышение качества продукции и расширение ассортимента, а также снижение воздействия на окружающую среду. За прошлый год мощность линий предприятия выросла на 11%, с его конвейеров сошло более 2 млн куб. м утеплителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.