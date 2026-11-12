Технологический сбор повысит цены на смартфоны примерно на 500 рублей

Техника в России подорожает после введения технологического сбора с 1 декабря. Для недорогих устройств прибавка окажется заметнее, чем для флагманов, сообщает Газета.ru .

Генеральный директор российского подразделения Pantum Александр Кукин оценил рост цен на смартфоны примерно в 500 рублей, на ноутбуки — около 1000 рублей. По его словам, сильнее всего подорожает продукция малоизвестных брендов, не включенных в реестр «Честного знака». Для зарегистрированной техники известных производителей сбор будет ниже.

Сейчас цены на технику не включают новый сбор. Эксперт считает, что прибавку в 300–500 рублей могут компенсировать снижение курса валют или изменение наценки продавца. Значительного роста или спада продаж он не ожидает.

«Вероятно, потребители даже не заметят его, поскольку увеличение стоимости будет минимальным. Поэтому сейчас нет необходимости спешить с покупками», — отметил Кукин.

Эксперт также допустил дальнейшее разделение рынка. Крупные легальные сети будут платить сбор, а поставщики серого импорта могут расширить ассортимент за счет дешевых моделей и попытаться избежать платежа. Тогда недорогие смартфоны на маркетплейсах и рынках могут стоить на 10–15% меньше, чем в официальных магазинах.

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