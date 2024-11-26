Техника резидента ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность метро РФ

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Диагностика-М» — поставляет передовую досмотровую технику в отечественные метрополитены, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Разработанные компанией интроскопы оснащены функцией ИИ. Они представляют собой рентгено-телевизионную установку, предназначенную для сканирования грузов и багажа на наличие опасных и запрещенных предметов в местах массового скопления людей.

«В будний день Московским метрополитеном пользуется более 8 млн человек. Безопасность помогают поддерживать системы видеонаблюдения и видеоаналитики на базе технологии распознавания лиц, оборудование и сотрудники разных служб. Также безопасность пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента особой экономической зоны „Технополис Москва“, которых в столичном метро установлено свыше 500 единиц», — поделился Ликсутов.

Он добавил, что за время работы в ОЭЗ компания произвела инновационной продукции на общую сумму 6,3 млрд рублей.

Кроме Москвы, досмотровое оборудование резидента используют метрополитены Казани, Новосибирска, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

«Высокотехнологичные изделия компании „Диагностика-М“ пользуются высоким спросом на рынке. Так, в ноябре инновационные установки столичного производителя начали функционировать в Екатеринбурге. Помимо объектов рельсового транспорта, инновационная продукция резидента широко применяется в российских аэропортах, например, в этом году высокотехнологичными детекторами пополнилась система безопасности Пулкова Санкт-Петербурга. Общее количество таких приборов там достигло 80 единиц», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Кроме этого, по словам гендиректора предприятия «Диагностика-М» Павла Лебедева, оборудование оснащено искусственным интеллектом, который способен распознавать более 5,5 млн запрещенных объектов. Рентгено-телевизионные установки ТС-СКАН, обладающие данной опцией, не имеют аналогов на российском рынке.

«Предприятие входит в число ведущих российских производителей досмотрового оборудования. С начала 2024 года резидент ОЭЗ Москвы произвел уже свыше 220 подобных инновационных комплексов», — уточнил генеральный директор ОЭЗ «Технополис-Москва» Геннадий Дегтев.