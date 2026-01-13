Специалист раскрыл, как венесуэльский кризис повлияет на цену нефти Urals

Эксперт Марышев: «Театр абсурда» в Венесуэле не обвалит цены на российскую нефть

Политический кризис в Венесуэле не окажет прямого давления на стоимость российской нефти Urals. Существующие котировки уже учитывают возможные перебои, а ключевым фактором для рынка остаются позиции Китая и Индии, которые могут даже нарастить закупки российского сырья из-за рекордного дисконта, заявил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

Ситуация в Венесуэле не приведет к снижению цен на российскую нефть Urals, несмотря на временную нестабильность на рынке, говорит эксперт.

По его словам, «театр абсурда», развернувшийся в Венесуэле, прямого влияния на ценовую динамику российской нефти не окажет. Эксперт пояснил, что текущие котировки Urals уже учитывают временно выпадающие объемы.

«Нефтяные цены находятся около нижнего предела, дальнейшее падение возможно исключительно в случае непрогнозируемых коллапсов. Поэтому „венесуэльский конфликт“ явно не несет предпосылок для снижения котировок. Наоборот, стоимость нефти на рынке временно может вырасти. Однако долгоиграющих последствий блокировка поставок из Венесуэлы не несет», — отметил Марышев.

Специалист указал на комплекс причин, оказывающих «гнетущее» влияние на рынок: протесты в Иране, замедление экономического роста в Азии и торговые войны. Не последнюю роль играет и позиция ОПЕК+, члены которой, традиционно выступавшие за «дефицитный рынок», теперь признают избыток сырья и наращивают квоты.

В среднесрочной перспективе, по мнению эксперта, предпосылок для изменения тренда нет. Urals держится в коридоре 53–58 долларов за баррель. При этом ценовой дисконт российской нефти достиг рекордных значений — до 15 долларов, что позволяет некоторым партнерам закупать ее по 42–46 долларов.

Парадоксально, но венесуэльский кризис может даже положительно сказаться на объемах российского экспорта. Основным покупателем венесуэльской нефти является Китай (более 70% добычи). Российские ресурсы благодаря значительной скидке могут заместить возможные выпадающие объемы.

«В целом позиция главных покупателей российской нефти — Китая и Индии — остается определяющей для перспектив нефтяного экспорта», — резюмировал Марышев.

