Танцоры и реставраторы: в РФ растет спрос на профессионалов креативной индустрии

Аналитики сервисов «Авито Работа» и «Авито Услуги» проанализировали российский рынок в сфере услуг креативной индустрии и выяснили, что профессионалы в этой отрасли стали востребованнее на 32% в сравнении с прошлым годом. Результаты соответствующего исследования есть в распоряжении РИАМО.

Специалисты исследовали рынок труда и сферу услуг в креативной индустрии за III квартал 2025 года и сравнивали с показателями аналогичного периода в 2024 году. Выяснилось, что российские представители креативной индустрии стали пользоваться спросом на 32% больше, чем годом ранее. Уровень средней зарплаты также вырос на 12%, составив примерно 59 938 рублей.

Популярные профессии

Чаще всего работодатели ищут профессиональных танцоров. Спрос на представителей этой профессии вырос на 101%. Уровень дохода танцора часто зависит от жанра, места работы и опыта исполнителя. Важно отметить, что занятость в этой сфере часто бывает проектной или частичной. При этом в среднем заработок в данной отрасли в месяц оценивается в 100 тыс. рублей.

Следом за танцорами по востребованности и уровню зарплаты следуют реставраторы. В среднем специалисты этой профессии в месяц зарабатывают 81 476 рублей. При этом общий уровень дохода реставраторов зависит от категории сложности выполняемой работы.

Видеооператоры замкнули тройку самых популярных и оплачиваемых профессий в креативной индустрии в России. Средняя зарплата таких специалистов составляет 73 950 рублей. При этом на доход влияют в том числе тип контента, оборудование и мастерство конкретного специалиста. Операторы, работающие на крупных кинопроектах или в коммерческой рекламе, как правило, имеют значительно более высокий доход по сравнению с коллегами, снимающими контент для социальных сетей. Стоит отметить, что работа в этой сфере также часто имеет проектный характер, что влияет на фактический уровень заработка.

О росте интереса

«Мы видим, что интерес к креативным профессиям растет: россияне все чаще ищут услуги художников, ведущих и фотографов для организации мероприятий и создания контента. Такой интерес говорит о том, что творческие специалисты становятся все более востребованными как у частных клиентов, так и в бизнес-сфере. Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы динамика сохранится: впереди новогодний сезон, когда спрос на креативные услуги традиционно достигает пика», — рассказал руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин.

В III квартале 2025 года интерес к некоторым креативным услугам вырос минимум на треть по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Так, спрос на художников вырос на 35%. Особенно заметен рост в сферах, связанных с творчеством и организацией мероприятий. Ведущие стали на 23% более востребованы, а фотографы — на 17%. При этом сценаристов искали на 6% чаще по сравнению с III кварталом 2024 года.

«Креативные индустрии становятся значимым сектором экономики России. Его динамичное развитие подтверждается положительной динамикой на рынке труда. Ключевой индикатор — рост спроса на профессионалов на 32% за год — свидетельствует не о точечных потребностях, а о структурном расширении отрасли. При этом качество этого роста подчеркивается синхронным увеличением зарплатных предложений на 12%, что говорит о готовности работодателей инвестировать в высококвалифицированные кадры», — заключил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

