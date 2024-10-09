Талдомский округ признан лидером по производству семян картофеля в Подмосковье

В Талдомском округе на протяжении более 10 лет успешно работает ООО «Валмикс», специализированное семеноводческое хозяйство, которое занимается выращиванием семенного картофеля. География реализации продукции охватывает всю страну — от северо-запада до Сибири и Дальнего Востока, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В теплицах предприятия выращиваются сорта картофеля для чипсов и жарки, а также популярный высокоурожайный сорт «Гала». Каждый год с площади 400 гектаров «Валмикс» получает свыше 10 тысяч тонн сертифицированного семенного картофеля, становясь одним из ведущих производителей в России. В планах компании — строительство современного биотехнологического комплекса для полного цикла производства семян.

Не менее важным игроком на сельскохозяйственном рынке округа является агрофирма «Бунятино». За более чем 5 лет работы предприятие освоило 796 гектаров, из которых 472 гектара были введены по проекту реконструкции осушительных систем. Общая площадь обрабатываемых земель сегодня составляет 3 200 гектаров.

В ближайшие 2 года агрофирма планирует ввести в оборот еще 700-1 000 гектаров и строить лабораторию клонального микроразмножения, развивая и увеличивая производство зерновых культур, а также создавая зерновой комплекс для переработки и хранения. Талдомский округ продолжает уверенно двигаться к новым вершинам в сельском хозяйстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.