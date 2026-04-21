Сыровары Подмосковья завоевали награды Cheese Expo 2026

Производители из Московской области получили золотые, серебряные и бронзовые медали на международном конкурсе Cheese Expo 2026 в Москве. Регион подтвердил лидерство в отечественном сыроделии, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Итоги конкурса подвели в выставочном центре «Тимирязев центр» в рамках выставок Horeca Expo и Coffee Tea Cacao Expo. На оценку жюри представили 262 сыра от 42 производителей из 13 регионов России, а также из Республики Беларусь и Нидерландов.

Екатерина Воронцова из Сергиево-Посадского округа, представляющая сыроварню «МурМилка», выставила девять образцов, и все они получили награды. Золото завоевали «ЛяМур», «Грюйер», «Чеддер» и козий «Каннестрато», серебро — «Тильзитер с базиликом» и «Гауда с лавандой», бронзу — колбасный сыр, «Камамбер шоколад» и «Тильзитер».

Высокие результаты показал агрохолдинг «Рота-Агро», входящий в тройку крупнейших производителей сыра в Подмосковье. Компания представила мягкий «Бюш» из козьего молока и твердые «Монтарино», «Латтерия», «Маасдам» и авторский «Манчего». Завод холдинга, открытый в 2024 году в индустриальном парке «Горки-1» в Ленинском округе по соглашению с правительством Московской области, рассчитан на выпуск до 5 тыс. тонн сыра в год. Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей.

По итогам 2025 года в регионе произвели 167,6 тыс. тонн сыра. Московская область заняла первое место в Центральном федеральном округе с долей 36% и стала лидером в России, обеспечив 19,2% общероссийского объема производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.