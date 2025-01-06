Свыше 80% россиян не планируют менять смартфон в 2025 году

Более 80% жителей РФ в этом году не намерены менять свой смартфон, но они готовы поменять его на новый, если старый сломается или получат гаджет в подарок, сообщает ТАСС .

Компании Unisimka провела опрос среди свыше 1 тыс. россиян. Он прошел в декабре.

Респонденты рассказали, что также на решение о замене телефона может повлиять выгодное предложение по его стоимости или выход обновленной модели.

В исследовании говорится, что около 22% опрошенных хотели бы получить смартфоны бренда Samsung в подарок в 2025 году, при этом столько же считают, что бренд не имеет значения. На третьем месте находится iPhone, на четвертом месте — Xiaomi, замыкают топ-5 Huawei и Honor.

Кроме того, порядка 60% респондентов рассказали, что пользуются телефоном до тех пор, пока с ним не начнутся проблемы и он не сломается. А около 18% меняют гаджет раз в 2-3 года, почти 16% — раз в 4-5 лет. А для 7% опрошенных важно каждый год обновлять телефон.