Свыше 50 земельных участков за 1 рубль получили в Подмосковье с января

К программе «Земля за 1 рубль» в Московской области с начала 2024 года присоединились свыше 30 компаний. Все они планируют реализовать в регионе инвестиционные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С начала текущего года мы предоставили инвесторам 54 участка в рамках программы „Земля за 1 рубль“ для реализации 33 инвестиционных проектов. Объем заявленных инвестиций по этим проектам составляет порядка 20 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать в регионе более 1,3 тыс. рабочих мест», — сказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2024».

Например, одним из получателей земли по программе «Земля за 1 рубль» стала компания «Технологии Биосинтеза». Она реализует важный проект по импортозамещению в сфере медицины в Красногорске на территории индустриального парка «Нахабино Парк». Компания инвестирует 1,3 млрд рублей в строительство предприятия по производству специализированного лечебного питания.

Подобрать подходящий земельный участок и подать заявку на его получение в рамках программы «Земля за 1 рубль» можно в режиме одного окна ­– через инвестиционную карту на инвестпортале Московской области, созданном в Подмосковье в рамках Регионального инвестиционного стандарта. С помощью системы фильтров можно определить доступность таких участков в каждом из городских округов, ознакомиться с их ключевыми характеристиками и даже связаться со специалистами Мининвеста для получения дополнительных консультаций.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели (ИП и юридические лица), которые готовы развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и одежды, химической промышленности, фармацевтической и медицинской сферах, производство электроники, оптических и пластмассовых изделий и других импортозамещающих сферах.

Согласно условиям участия в программе, земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план в отношении этого участка земли, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Инвестор может выбрать доступную локацию для реализации проекта самостоятельно на инвестиционной карте Подмосковья. Также предприниматель может подать заявку на подбор участка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.