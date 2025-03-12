Свыше 50 тыс человек работают на металлообрабатывающих предприятиях Подмосковья

На крупных и средних предприятиях металлообрабатывающей промышленности Московской области работает более 50 тысяч специалистов. Сегодня это сектор промышленности является самым быстрорастущим в регионе. По итогам 2024 года производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в Подмосковье выросло на 49,4%, в январе этого года рост составил 27,3%. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области .

«Металлообработка — один из крупнейших в Подмосковье секторов промышленности. Только крупных и средних предприятий отрасли — 185, где трудоустроено 52,8 тыс. человек. По объему отгрузки в регионе металлообработка занимает второе место — этот сектор обеспечивает более 15% всего объема отгруженных товаров, работ и услуг в Московской области. Так, в 2024 году металлообрабатывающая промышленность отгрузила продукции на сумму свыше 1 трлн рублей», — рассказала замппредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Активный рост производства в металлообрабатывающей промышленности обеспечено, в том числе, и запуском новых инвестиционных проектов в этой отрасли. Так, в конце прошлого года предприятие АО «Элемет» («Электрогорский металлический завод») завершило строительство нового металлообрабатывающего цеха в Павлово-Посадском городском округе. Инвестиции в реализацию проекта по запуску цеха оцениваются более чем в 750 млн рублей.

Также в 2024 году компания «Технопарк «Импульс» в рамках расширения предприятия завершила строительство металлоперерабатывающего цеха в г. о. Домодедово. Объем инвестиций в этот проект составил 220 млн рублей. Ранее инвестор успешно завершил проект с инвестициями в 750 млн рублей, в рамках которого был построен цех по выпуску гидромолотов и навесного оборудования для сельского хозяйства.

Активно привлекают в регион и новых инвесторов.

«В рамках работы по привлечению инвесторов на территорию Подмосковья Корпорация развития Московской области в прошлом году привлекла 9 новых инвесторов, которые планируют реализовать новые производственные проекты в металлообрабатывающей промышленности. Общий объем заявленных инвестиций только в эти проекты составит около 6 млрд рублей. После запуска производственных площадок там будет создано более 1 тыс. рабочих мест», — отметил и. о. генерального директора корпорации развития Московской области Егор Круглов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.