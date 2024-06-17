Свыше 40 представителей медбизнеса приняли участие в подмосковной конференции

Как без вреда для здоровья урегулировать конфликт между медицинской организацией и пациентом — обсудили в ходе практической конференции в Подольске, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Подмосковья.

В мероприятии, прошедшем по инициативе общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в г. о. Подольск, приняли участие руководители медицинских клиник, аптечных сетей, лабораторий и косметических салонов, а также представители Роспотребнадзора, подольской городской прокуратуры и муниципальной администрации.

Выбор темы не случаен: по результатам исследований, проводимых в медицинском сообществе, со случаями «пациентского экстремизма» сталкивались по меньшей мере 70% врачей. При этом, как грамотно решить возникший конфликт, знал не каждый.

В ходе конференции участники неоднократно отмечали: в условиях открытого интернет-пространства пациент стал более требователен и сложен. А потому было важно получить разъяснения как медбизнесу защититься от неправомерных действий недобросовестных граждан.

Участниками были рассмотрены примеры основных ошибок, допускаемых медицинским персоналом при работе с претензиями; порядок рассмотрения обращений о некачественном оказании услуг; последствия претензий, оставленных без ответа и пути решения конфликтов.

«К сожалению, реальность такова, что некоторые недобросовестные граждане злоупотребляют правом и пытаются извлечь из этого выгоду. Однако бороться с подобными проявлениями можно и нужно. Для этого необходимо сделать несколько шагов: стремиться к повышению качества оказания медицинской помощи, внимательно относиться к пациентам и грамотно вести медицинскую документацию», — прокомментировала мероприятие руководитель приемной бизнес-омбудсмена Марина Артякова.

По завершении обсуждения участники конференции отметили высокую практическую пользу от встречи и договорились вести тему на системной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.