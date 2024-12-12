Свыше 2,6 млрд рублей задолженности спишут в Подмосковье по бюджетным кредитам

Более чем на 2,6 млрд рублей увеличен объем списанных кредитов, полученных из федерального бюджета на развитие Подмосковья. Задолженность списана за счет высокой налоговой отдачи от новых инвестиционных проектов, реализуемых в регионе, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Ранее Московской области была списана задолженность по бюджетным кредитам размером 14,16 млрд рублей. На данный момент, согласно распоряжению Правительства России, дополнительно будет списано 2,65 млрд рублей. Таким образом, высвободившиеся 16,8 млрд рублей Подмосковье сможет направить на развитие транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимой для запуска новых инвестпроектов», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

Она также напомнила, что сегодня Московская область занимает первое место по числу проектов, внесенных в Сводный реестр НИП — в Подмосковье их 100. Это позволяет региону занимать первое место по объему списания задолженностей по бюджетным кредитам.

Программа по списанию задолженностей субъектов РФ по бюджетным кредитам за счет налоговых поступлений в федеральный бюджет от новых инвестиционных проектов была утверждена в конце 2020 года. Активное формирование сводного реестра НИП, с утвержденными на федеральном уровне критериями, началось в 2021 году.

Экономика Московской области все предыдущие годы прирастала хорошими темпами. Так, за 10 лет внутренний региональный продукт (ВРП) вырос в 2,8 раза, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Главная задача — и в новых условиях сохранить возможности для развития, чтобы наша экономика могла адаптироваться к вызовам. Очень помогает программа импортозамещения, беспрецедентные меры поддержки, которые были приняты федеральным правительством», — написал Воробьев.