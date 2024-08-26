Свыше 2,3 тыс дополнительных рабочих мест появится в ТиНАО благодаря новым проектам

По программе стимулирования создания мест приложения труда в ТиНАО построят два новых объекта общественно-деловой инфраструктуры, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Там смогут трудоустроиться более 2,3 тыс. специалистов различных отраслей экономики.

Новые объекты городской инфраструктуры появятся в Коммунарке и Краснопахорском районе Новой Москвы.

«В соответствии с постановлением мэра Москвы Сергея Собянина мы реализуем программу стимулирования создания мест приложения труда, чтобы решить вопрос дефицита новых рабочих мест на отдаленных от центра столицы территориях. Например, в ТиНАО в обмен на льготу от города девелоперы за счет собственных средств построят логистический комплекс и общественное здание», — сказал Ликсутов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что суммарно в рамках программы создания МПТ в ТиНАО построят 17 офисно-деловых центров, где будет создано почти 33 тыс. рабочих мест.

«Около 300 жителей округа смогут трудоустроиться рядом с домом благодаря возведению общественного здания вблизи станции метро Коммунарка», — добавил Гарбузов.

Новый логистический комплекс появится в Краснопахорском районе ТиНАО, на пересечении Калужского шоссе с ЦКАД и Малым московским кольцом. В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда там будет создано свыше 2 тыс. рабочих мест.

«В рамках проекта компания возведет логистический комплекс класса А площадью около 200 тыс. кв. м. К строительным работам планируется приступить уже осенью. С правительством Москвы подписано соглашение о реализации проекта в рамках городской программы создания мест приложения труда», — подчеркнул гендиректор направления коммерческой недвижимости ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

По его словам, важным является то, что синергия государства и бизнеса позволяет решать социальные вопросы на взаимовыгодных условиях.

«За 12 лет в ТиНАО введено свыше 5 млн кв. м недвижимости, направленной для создания различной современной инфраструктуры и рабочих мест. Благодаря этому число рабочих мест в Троицком и Новомосковском округах столицы с 2012 года выросло более чем в 3 раза», — резюмировал руководитель департамента развития новых территорий Москвы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владимир Жидкин.

За 4 года реализации программа стимулирования создания мест приложения труда охватила практически все районы города. Объем привлеченных инвестиций превысит 2 трлн рублей.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.