Свыше 15 тыс подмосковных компаний используют региональные зонтичные бренды

Согласно исследованию Минэкономразвития России при поддержке маркетплейса «Мегамаркет», почти две трети регионов страны развивают свои зонтичные бренды: «Сделано в Москве», «100% Подмосковье» и «Сделано в Удмуртии». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Наши задачи на ближайшие пять лет меняются. Сегодня нам важно развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью: туризм, сферу высоких технологий, креативные индустрии. Компании из этих отраслей как раз работают внутри зонтичных брендов, а сила регионального товарного знака способствует их росту. Именно поэтому мы провели исследование по развитию таких брендов в 89 регионах страны. Мы проанализировали формат регистрации знаков, количество компаний-участников, отраслевой разрез, региональные меры поддержки для компаний и другие параметры. Исследование также способствует выполнению задачи, которую поставил президент России: поддерживать продвижение региональных брендов и вести безостановочную и системную работу», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Исследование показало, что региональные зонтичные бренды, объединяющие товаропроизводителей, созданы в 56 регионах страны. Суммарно под этими брендами развиваются более 15 тыс. компаний. Это, например, организации, которые производят одежду, косметику, местные продукты питания, сувенирную продукцию, мебель, игрушки. Также сюда входят предприятия, которые занимаются ИТ-продуктами, туристическими услугами, технологическими разработками.

«Сегодня особенно важно поддерживать местных производителей. Мы прорабатываем возможности дополнительной поддержки региональных брендов для более устойчивого развития предпринимателей в регионах, так как основным локомотивом являются именно они. В свою очередь, мы формируем дополнительный пул инструментов для более качественной подсветки товаров на витрине и выделяем в отдельный блок таких производителей. Кроме того, мы проводим множество онлайн- и офлайн-активностей в регионах, чтобы вживую пообщаться и услышать мнение пользователей. И это, несомненно, дает свои плоды. Хотелось бы отметить участие региональных властей в данном проекте, ощущаются максимальная вовлеченность и поддержка с их стороны», — сказал представитель компании «Мегамаркет» Остап Доценко.

По данным исследования, в среднем под региональным брендом в субъектах РФ работают от 50 до 100 предприятий. Регионы — лидеры по количеству участников: Москва, Московская область, Свердловская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край. На них приходится две трети всех компаний. Часть регионов пока не ведут учет компаний, использующих бренд.

В некоторых субъектах страны бренды зарегистрированы в качестве товарных знаков, а использование бренда подразумевает подписание лицензионных договоров и предоставление отчетности об использовании знака. Часть регионов пока не приступили к процедуре регистрации бренда.

По словам Илюшниковой, создание зонтичных брендов влияет на развитие малого и среднего бизнеса и экономику региона в целом. Бренд позволяет выделить продукцию, гарантировать ее качество и дает возможность населению поддержать местных производителей. В результате создание региональных брендов дает синергетический эффект, когда сектор МСП растет качественно, а в регион идут инвестиции.

Использование объединяющего регионального бренда особенно важно для бизнеса в области креативных индустрий, туризма и сельского хозяйства. Большинство компаний из этих отраслей отталкиваются от региональных ресурсов, национальных традиций, уникальных географических и историко-культурных особенностей. Так, например, особым спросом у покупателей онлайн-сервиса «Сделано в Якутии» пользуется сувенирная продукция, созданная якутскими мастерами. Под товарным знаком «Горный Алтай» развиваются туристические проекты. Вологодские ремесленники и бизнес в сфере народных художественных промыслов размещают свою продукцию под брендом «Сделано на Вологодчине» на региональной онлайн-витрине.

Для товаропроизводителей под региональным брендом субъекты страны выстраивают специальные меры поддержки.

В Московской области для поддержки и продвижения региональных брендов была создана программа «100% Подмосковье». Она помогает предпринимателям повышать узнаваемость их продукции, привлекая больше внимания потенциальных клиентов.

«Программа «100% Подмосковье» появилась в регионе в конце 2023 года. На сегодняшний день к ней присоединились свыше 900 региональных производителей. Это дает им возможность бесплатно продвигать свои бренды на тематических выставках-ярмарках, размещать товары на электронной витрине инвестпортала Подмосковья, пользоваться льготами в региональном фонде микрофинансирования и дополнительными баллами в конкурсе субсидий. С конца прошлого года были проведены уже пять выставок-ярмарок и форум креативных индустрий. Такие мероприятия многофункциональны: предприниматели представляют продукцию, проводят интерактивы и рассказывают о своих брендах», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.