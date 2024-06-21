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Свыше 14 млн рублей выдали бизнесу Подмосковья в рамках субсидии по франшизе

В 2024 году субсидии для бизнеса по франшизе получили уже свыше 30 субъектов малого и среднего предпринимательства Подмосковья, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках субсидии для бизнеса по франшизе предприниматели региона могут компенсировать до 1 млн затрат на приобретение оборудования, арендные платежи и оплату коммунальных услуг. Подать заявку бизнес может в течение года. На данный момент такой поддержкой воспользовались уже 32 предпринимателя. Суммарный размер поддержки составил более 14 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред рассказала, что в числе получателей субсидий — индивидуальный предприниматель Роман Баскаков из Ступина, открывший по франшизе центр детского плавания «Осьминожки». Размер поддержи составил 500 тыс. рублей. Полученные средства позволили предпринимателю возместить арендные платежи и коммунальные услуги.

Также субсидию получила индивидуальный предприниматель Наталья Лебединская из Балашихи, развивающая салон красоты «ЦирюльникЪ», открытый по франшизе. С помощью полученной субсидии предприниматель возместила затраты на арендные платежи.

Подать заявку на получение субсидии для открытия бизнеса по франшизе и другие меры поддержки можно на инвестиционном портале Московской области.

Поддержка предпринимателей в Подмосковье осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.