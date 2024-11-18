Свыше 1,1 тыс компаний Подмосковья признаны социальными

«Статус социального предприятия необходимо подтверждать ежегодно. В этом году социальными признано уже 1 153 субъекта МСП, из которых 885 подтвердили социальный статус, остальные получили его впервые. Таким образом, Подмосковье снова побило свой рекорд по числу социальных компаний. При этом до конца года это число может увеличиться», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Зампред добавила, что в целях поддержки социального бизнеса в регионе работают специальные субсидии и гранты. Так, в этом году получателями субсидий для соцпредприятий станут 70 субъектов МСП. Общая сумма поддержки составит 100 млн рублей.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках нацпроекта предприниматели также могут воспользоваться услугами центра «Мой бизнес» Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.