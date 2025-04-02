Свыше 100 проектов техсуверенитета в сфере машиностроения реализуется в Подмосковье

Подмосковные инвесторы продолжают реализацию проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета в важнейших отраслях промышленности. Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что только в сфере машиностроения и металлургии в регионе заявлено свыше 100 инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Сегодня в Московской области на разных стадиях реализации находится более 400 проектов техсуверенитета в различных отраслях промышленности. Наибольшее число проектов направлено на импортозамещение в сфере машиностроения и металлургии — на данный момент в регионе 109 таких проектов. Общий объем инвестиций оценивается в 98,6 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

Зампред добавила, что в результате реализации этих проектов в регионе будет создано порядка 7,5 тыс. рабочих мест.

Так, компания «САР» («Системы Автоматического регулирования») запустит производство электрических систем управления подъемным оборудованием башенных кранов на территории г. о. Домодедово. Запуск производства запланирован на 2026 год.

Резидент ОЭЗ «Дубна», Завод автомобильных подшипников № 1 (ЗАП № 1), запустил две новые производственные линии. Это позволит значительно увеличить производственные мощности завода и уже в этом году предприятие намерено выпустить порядка 250 тысяч единиц отечественных автокомпонентов. Компания приступила к реализации второй очереди своего инвестпроекта: созданию собственного заготовительного производства.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию. Он также отметил важность знакомства и коммуникации с резидентами — владельцами компаний или с теми, кто планирует реализовать различные проекты на территориях округов.\

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.